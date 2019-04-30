يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غداً، إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليترأس وفد مصر في اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التي تستضيفها لبنان يومي 2 و 3 مايو الجارى.

ويرأس "مدبولي" وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء والكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقوى العاملة.

‎وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن اجتماعات اللجنة العليا سوف تناقش عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي من بينها بحث آليات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتسهيل حركة تبادل السلع بينهما، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات النقل وتبادل الخبرات المشتركة في هذا المجال.

ومن المقرر، أن يلتقي "مدبولي" خلال الزيارة الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويشارك "مدبولي" ‎خلال تواجده في بيروت، بفعاليات منتدى الاقتصاد العربي، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين في الثاني من مايو؛ وتحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتي تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية، وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية؟.

كما يلقي "مدبولي" كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة في ملف الاصلاح الاقتصادي.