قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر على جميع المستويات، الطلاب المصرين الدارسين في الجامعات السودانية منذ بداية الأحداث هناك وقبلها.

وأضاف عبدالغفار لـ"الوطن"، إن السفارة المصرية طمأنت الوزارة على الوضع الأمني للطلاب المصريين في السودان الشقيقة، مؤكدا أن الوزارة علي متابعة مستمرة مع جميع الطلاب.

وأعلنت السلطات السودانية، أمس، استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي في جميع الجامعات والمعاهد العليا، وشمل القرار استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية، بعد أشهر من تعليقها بسبب الأوضاع التي شهدتها البلاد.

ومن ناحيته، قال شادي علي، الطالب بكلية الهندسة جامعة الفاربي بالسودان، إن قرار استئناف الدراسة بالجامعات السودانية جاء في وقته، مضيفا أن القرار لم يشمل كل الكليات بالجامعات، وهناك عدد منها لم تبدأ بها الدراسة، مرجعا سبب التوقف إلى قدوم شهر رمضان، موضحا أن السفارة المصرية ووزارة التعليم العالي في تواصل دائعم معهم للإطمئنان على أوضاعهم.

وأضاف شادي لـ"الوطن"، أن هناك عدد بسيط من الطلاب المعلقة دراستهم في السودان، عادوا إلى مصر نتيجة الأحداث والوضع غير المستقر في السوادن، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منهم وأسرهم موجودين هناك.

وكانت وزارة التعليم العالي السودانية قد علقت الدراسة في 36 جامعة حكومية وأهلية مع اندلاع الاحتجاجات 19 ديسمبر الماضي.