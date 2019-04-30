بعد ساعات من إعلان فنزويلا إحباط محاولة انقلاب عسكري يقودها رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، استغل مؤسس شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر"، المعروفة بكونها شركة تتولى عمليات نشر قوات المرتزقة نيابة عن الإدارة الأمريكية بشكل غير رسمي، الأزمة باقتراحه وضع خطة لنشر مجموعة من المرتزقة في فنزويلا، لدعم "جهود الشعب للإطاحة بالديكتاتور الاشتراكي نيكولاس مادورو"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء رويترز عن إريك برنس مؤسس شركة بلاك ووتر.

وبحسب مجلة "ذَا أتلانتيك" الأمريكية، فإن "برنس" كان يدافع عن الخطة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى للحصول على دعم سياسي واستثمار من شخصيات قوية مؤيدة لـ"ترامب" ومنفيين أثرياء من دولة أمريكا اللاتينية.

ووفقا لـ"رويترز"، اقترح "برنس" خلال اجتماعات في الولايات المتحدة وأوروبا، نشر جيش خاص (قوات مرتزقة) قوامه 5000 جندي لدعم زعيم المعارضة الفنزويلية "جوايدو".وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تستجب لطلبها التعليق على التقرير، لكن مصدرا مطلعاً على خطط إدارة "ترامب"، قال إنه من غير المرجح أن يدعم البيت الأبيض خطة "برنس".

وتأتي هذه الخطوة في فنزويلا بعد محاولة فاشلة لإقناع "ترامب" بالاستعانة بمصادر خارجية، على غرار حرب أفغانستان، من خلال استخدام مقاولي دفاع القطاع الخاص، الذين قال "برنس" إنهم يمكن أن يقدموا الكثير وبتكلفة أقل من الآلاف من القوات العسكرية الأمريكية المتمركزة حالياً في البلاد.

وبحسب خطة "برنس" التي كشفتها "رويترز"، فإن مؤسس شركة المرتزقة الأمريكية يدعي أن القوات الخاصة التابعة له ستسهل أيضًا عملية التغيير في البلاد، حيث من المحتمل أن تساعد على إحداث ما يسمى بـ"الحدث الديناميكي"، الذي سينهي الجمود الذي استمر لأكثر من ٤ أشهر الآن، مع استمرار النظام الاشتراكي الذي لا يزال قائما.