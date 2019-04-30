قالت إذاعة "صوت أمريكا" إنه من المحتمل أن يكون قد تم إرسال عسكريين روس إلى فنزويلا في الأسابيع الأخيرة لضمان بقاء صواريخ أرض - جو المتطورة من طراز S-300 رادعًا موثوقًا به لأي عمل عسكري أمريكي ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وفقًا لمحللي الدفاع الأمريكيين.

ونقل تقرير الإذاعة الأمريكية عن المحللين إن الوحدة العسكرية الروسية، التي قيل إنها وصلت في أواخر مارس الماضي، تضم خبراء في الدفاع الجوي يتمتعون بالمهارات اللازمة لضمان إمكانية بقاء الصواريخ التي تعمل منذ عقد على الرغم من البنية التحتية المتهالكة في فنزويلا.

وتابع التقرير أن الحكومة الفنزويلية عرضت صواريخ S-300 في العروض العسكرية، كما أكد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية وجودها في البلاد، وكذلك فعل أفراد الجيش الفنزويليون السابقون، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن حالة التشغيل أو النشر، ووفقًا لخبراء الدفاع في المنطقة وصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الشركة الإسرائيلية "إيمدج سات"، تم تركيب أربع بطاريات محمولة على الأقل من صواريخ S-300 في أجزاء مختلفة من فنزويلا خلال الأشهر الأخيرة لحماية القواعد العسكرية الرئيسية والمراكز الحكومية.

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استخدام القوة للإطاحة بمادورو، ودعا الجيش الفنزويلي مرارًا وتكرارًا إلى القيام بانقلاب لدعم الزعيم البرلماني خوان غايدو المدعوم من الولايات المتحدة. لكن يبدو أن احتمالات اندلاع انتفاضة داخلية للجيش قد تلاشت الأسبوع الماضي عندما تم اعتقال أكبر قادة الجيش الذين يدعمون جايدو علناً، رئيس الاستخبارات السابقة هوجو كارفاجال، بتهم تتعلق بالمخدرات في إسبانيا حيث كان يختبئ فيها.