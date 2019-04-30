أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم، أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد "بأرقام ومبالغ خيالية"، داعيا القضاء إلى معالجتها دون تأخير لكن "بعيدا أي ظلم أو تصفية الحسابات"، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.

وقال البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها نقلا عن الفريق قايد صالح "أودّ أن أشيـر إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية"، داعيا العدالة إلى "تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات" لكن "بعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات".