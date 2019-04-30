وقعت الشئون القانونية لنقابة للصيادلة على محضر إداري للحارس القضائي المستشار محمد فكري، بتسلم ملفات النقابة، فيما رفض الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال النقيب التوقيع على المحضر، كخطوة أولى لممارسة مهام عمله داخل النقابة.

وعملت "الوطن" أن الحارس القضائي سيمارس مهامة بشكل طبيعي في النقابة الخميس المقبل، على أن يتسلم تمهيديا ملفات النقابة بأكملها.

وكان الدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة، عقد اجتماعا مغلقا مع الحارس القضائي على النقابة، المستشار محمد فكري، ومعه اثنين من أعضاء اللجنة الخماسية المعاونة له على رأسهم الدكتورة فاتن عبدالعزيز مساعد وزير الصحة السابق، والدكتور كريم بدر حلمي أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا.

وشهدت النقابة غضبًا من عدد من الصيادلة، القادمين من الفرعيات، وسادت حالة من القلق لديهم على مصير النقابة.