قال الدكتور أيمن متولي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن مصر تستطيع أن تكون من أعظم دول العالم إذا استغلت مواردها البشرية وعمالها.

وأضاف "متولي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "النيل للأخبار" اليوم الثلاثاء: "حملة 100 مليون صحة تبرز اهتمام الحكومة بصحة الفرد المصري، كما بدأت الحكومة في الاهتمام بالتعليم الفني من أجل تخريج فنيين على أعلى مستوى، وبدون الأيدي العاملة لن تستطيع مصر تحقيق طموحاتها وإنشاء مشروعاتها الضخمة".

وتابع: "البطالة من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة وقد انخفض معدلها والتضخم جرى السيطرة عليه شيئًا فشيئًا، وستستمر الحكومة في مساعيها نحو جذب رؤوس الأموال، ولدينا ميزة نسبية كبيرة في صناعات كثيرة كالسيارات والغزل والنسيج".

وأردف: "نحتاج إلى دراسات توضح مدى الفجوة بين احتياجات سوق العمل وأعداد العمال وطبيعتهم، فلدينا عمال كثر لكن الكثير من التخصصات الفنية تعاني من النقص، لذلك يجب بدء إعداد كوادر فنية على مستوى عالٍ، ونحتاج أيضًا إلى المساعدة في تصحيح الصورة بخصوص الأيدي العاملة، فالجميع يرغب في الالتحاق بالجامعات وهو ما يؤدي إلى ندرة نسبية كبيرة، ومن ثم يجب تغيير هذه الثقافة تدريجيا".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ كرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.