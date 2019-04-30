كشفت المذيعة نسمة ممدوح، كواليس برنامجها "حلم الأبطال" الذي ستقدمه على قناة "صدى البلد" في رمضان، بمشاركة نجم المنتخب الأيرلندي والدوري الإنجليزي السابق روبي كين، ولاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، ولاعب منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، ولاعب الأهلي والزمالك السابق رضا عبدالعال.

وقالت نسمة ممدوح لـ"الوطن": "يهدف البرنامج لاكتشاف المواهب الشابة التي لم تحصل على فرصتها بعد في كرة القدم، وفتحت فكرة بطولة (جول هاك.. حلم الأبطال) الفرصة أمام الشباب المصري للمشاركة في المسابقة، حيث تتنافس الفرق المشاركة على مجموع جوائز قدرها 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى كأس جول هاك".

وسيتم إقامة فعاليات الدور الـ32 لتأهيل 32 فريقا من بين المواهب الكروية التي تقدمت للمسابقة كي يخوضوا مستقبلا غمار الدور نصف النهائي ثم النهائي.

وأعربت نسمة ممدوح عن سعادتها لاختيارها لتقديم برنامج ضخم على مستوى النجوم المشاركين فيه، والبرنامج فكرة وائل فؤاد، مؤسس جول هاك، وكتابة محمد البنا.

واختتمت نسمة حديثها لـ"الوطن": "ابتعدت عن تقديم البرامج لمدة عامين بسبب وفاة والدي، حيث كان آخر ظهور لي كمذيعة نشرة روتانا من بيروت، وملكة جمال العرب على قناة المحور".