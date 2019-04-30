أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالموازنة الجديدة، لدعم المناطق المحرومة منهما فى مختلف محافظات مصر، فيما شن نواب هجوماً على الجهاز بسبب «الفشل فى عمله طوال السنوات الماضية»، بحسب قولهم.

وقال رئيس اللجنة، النائب علاء والى، إن هناك وعداً رئاسياً بالانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى قريباً.

وخلال مناقشة اللجنة موازنة الهيئات التابعة لوزارة الإسكان، قال النائب خالد عبدالعزيز، «أكثر من ثلث سكان مصر معلقون فى رقبة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب، والجنيه اللى بنصرفه على الصرف الصحى والميه يوفر ١٠٠٠ جنيه فى المستشفيات وموازنة الصحة»، وأشار إلى أن الصرف الصحى فى مصر «لا يغطى إلا ١٨% من إجمالى الشبكة الموجودة على مستوى المحافظات، ما أدى لانتشار السرطان والفشل الكلوى».

وحذر النائب عمرو أبواليزيد، من غليان المواطنين بمحافظة الجيزة، وقال: «الجيزة بتغلى بسبب تعطل تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب والمفروض المحطة تنتج خلال هذه الفترة ألف متر مكعب كمرحلة أولى، لكن لم يتم تشغيلها»، وقالت منى شاكر، نائبة محافظة أسوان: «الحرارة عندنا 60 وللأسف مفيش ميه، وبتوضأ بالكوز لأن الحنفية مفيهاش، وهناك نحو 13 قرية بأسوان لا توجد بها مياه».

وأكد محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الموجهة لمياه الشرب والصرف خلال العام المقبل تبلغ 70 مليار جنيه، فيما تحفّظ حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف، على الميزانية المقدرة للهيئة بالموازنة الجديدة، وهى 4.308 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الجهاز طلب 6 مليارات جنيه لسد احتياجاته.