فجَّرت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، مفاجأة في واقعة قيام مسلحين باختطاف صاحب معرض سيارات من شارع سكة الوايلي بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية وقتله وإلقاء جثته على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد، مساء الأحد.

وكشفت المصادر أن التحريات أثبتت سبب الواقعة، وهو وجود علاقة عاطفية غير شرعية بين شاب وابنة شقيقة زوجة القتيل "أحمد الدمس"، وأن الشاب كان يحتفظ بصور ومكالمات وفيديوهات جنسية للفتاة.

وأشارت المصادر إلى أن زوجة "الدمس" وشقيقتها طلبتا من القتيل تصوير الشاب بـ"قميص نوم حريمي" وتهديده بنشرها حال فضح الفتاة، وهو ما نفذه "الدمس"، حيث استدرجت الفتاة الشاب وسلَّمته لـ"الدمس"، والذي اصطحبه إلى شقة صديق له في حدائق القبة، وصوّره بـ"قميص نوم حريمي"، واعتدى عليه بالضرب.

وأضافت التحريات أن "الدمس" اتصل بعم الشاب، الذي حضر إلى الشقة، وشاهد صور ابن شقيقه، وطلب من "الدمس" مسحها إلا أنه رفض، وطلب 100 ألف جنيه وذبيحة، عقابا للشاب على تصوير ابنة شقيقة زوجته، فرفض وانصرف.

وأكدت تحريات المباحث أن عم الشاب شعر بالإهانة، بعد مشاهدة صور ابن شقيقه، وهو ما دفعه للانتقام والقدوم بصحبة أقاربه، مساء الأحد، حاملين الأسلحة النارية، واختطفوا "الدمس" وقتلوه وألقوا جثته أعلى الطريق الدائري بمسطرد.