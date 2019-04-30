تفاصيل اختطاف صاحب معرض سيارات بحدائق القبة وقتله على يد مسلحين

شهد شارع سكة الوايلي بداية قسم شرطة حدائق القبة، في الخامسة من مساء أمس قيام مسلحين بإطلاق النيران وخطف صاحب معرض سيارات داخل سيارة فان والعثور عليه صباح اليوم مقتولا على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد.

وقال مصدر أمني إن الواقعة تعود إلى قيام شاب من منطقة شبرا الخيمة بابتزاز فتاة بواسطة بعض الصور والرسائل الجنسية بينهما.

وأضاف المصدر: "وبعلم والده الفتاة بما حدث لابنتها قامت باستدراج الشاب إلى منطقة الوايلي وسلمته لأحمد الدمس صاحب معرض سيارات بالمنطقة، والذي اتصل بأسرة الشاب وطلب منهم الحضور للجلوس سويا من أجل التوصل لحل ولكن كل جلسات الوساطة لم تنجح".

وتابع المصدر: "ومساء أمس حضر أهل الشاب وبحوزتهم أسلحة نارية وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية في شارع سكة الوايلي لإرهاب المواطنين لعدم التدخل وتم اختطاف أحمد الدمس والذي عثر على جثته مقتولا صباح اليوم على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد".

وأوضح المصدر أن المباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهمين وجار عرضهم على نيابة شبرا الخيمة لمباشرة التحقيقات.