قال السيناريست هاني كمال، مؤلف مسلسل "أبو العروسة"، إن المسلسل كان ملامسا للطبيعة المصرية وعكس العلاقة الموجودة بين الرجل وزوجته في كثير من الأسر المصرية وهو المشهد الذي يجب تشجيعه ودعمه لمعالجه التشوه بعقول المشاهدين بسبب المنتج الدرامي الذى تم تصديره لهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج "كلام ستات" والذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن، والفنانات نهال عنبر، وهايدى كرم، عبر فضائية "on e"، الدراما رصدت الواقع فقط بما له وعليه ما عكس شكلا إيجابيا لتشجيعه وتقليل السلبيات والعمل عليها حتى لا يتم تصديرها إلى المشاهدين في منازلهم على كونه واقع يجب التعايش معه.

وأشار إلى أن ما يجب أن يكون موجود على أرض الواقع هو معالجة الكثير مما تم تشويهه بسبب الدراما في السنوات الأخيرة: "من 10 سنين وإحنا بنصدر القتل والعنف للمشاهد".