فصل التيار الكهربائي عن غرب المحلة ساعتين.. السبت

أعلن المهندس حاتم محمد صلاح الدين، رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاع كهرباء شرق، فصل التيار الكهربائي لمدة ساعتين، يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح اليوم نفسه من المحول رقم (5) من محطة محولات غرب المحلة، لتركيب إطفاء ذاتي.

وقال، في بيان له، اليوم، إن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائى هي، " منطقة الجمعية – منطقة قسم شرطة أول – شارع محب – منطقة دوما – منطقة السكة الوسطى – منطقة المساكن الإجتماعية – ميدان إسكندرية – شارع الصاغة – شارع الإيواء – منطقة أبو القاسم – منطقة الرمد – سوق اللبن – منطقة العيسوى – منطقة الساحة – منطقة الإمام والمعهد الدينى – قسم شرطة ثالث – طريق نعمان الأعصر منطقة إبراهيم منصور"، بجانب خطوط الريف مغذى ريف العامرية وتوابعها.

كما أهاب بالمواطنين قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات وكل المناطق الحيوية، بتوفير تغذية بديلة، خلال تلك الفترة.