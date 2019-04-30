أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على أهمية تحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء المحافظة من خلال تكاتف جميع القيادات التنفيذية والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنجاز الأعمال المقررة لما يأتى فى الصالح العام للمواطن.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الغربية لجلسة المجلس التنفيذى المنعقدة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية.

وخلال المجلس وجه محافظ الغربية جميع أعضاء المجلس بمراجعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية والإشتراطات الفنية للمنشأت كل فى نطاقة منعاً لتعرض حياة المواطنين لأى مخاطر، مؤكداً على رؤساء المدن والأحياء بمتابعة عمل مديرى الإدارات الهندسية فى مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغطية كافة الفتحات الموجودة بها والتأكد التام من عدم وجود أى أسلاك عارية.

كما إستعرض إستعدادات مديرية التربية والتعليم لإمتحانات الفصل الدراسة الثانى التى إنطلقت اليوم، وبلغ عدد لجان الشهادة الإعدادية 372 لجنة تستهدف 70615 طالب وطالبة وتبدأ الإمتحانات يوم 11مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية تضم 103 لجنة تستهدف 29367 طالب وطالبة وتبدأ الإمتحانات 8يونيو المقبل، ويضم أيضاً التعليم الفنى 86 لجنة تستهدف 26412 طالب وطالبة وتبدأ الإمتحانات يوم 18مايو المقبل، وفى هذا الصدد وجه محافظ الغربية بقيام مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإرسال تقريركامل عن جاهزية المدارس وتوفير خدمة الإنترنت لإمتحانات الصف الأول الثانوى من خلال التابلت خلال 72 ساعة.

كما ناقش المجلس إستعدادات المحافظة لإستقبال شهر رمضان الكريم من خلال عمل 204 منفذ ثابت و57 منفذ متحرك لتغطية كافة قرى المحافظة بالإضافة إلى فتح 11 معرض تحت مسمى "أهلاً رمضان" بالمحافظة، ووجه محافظ الغربية مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة بالتنسيق التام بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المدن والأحياء للمرور المستمر على هذه المعارض لمتابعة جودة وثبات أسعار المعروضات .. وكذا التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع بسعر التكلفة.

وعلى الجانب الأخر وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كافة العقود الموقعة وذلك لتقييم معدلات الأداء على أرض الواقع وفق الشروط الموجودة بالعقود، كما وجه مدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية لمقاولى الرصف والتنسيق الكامل مع إدارة مرور الغربية ليكون العمل على مدار 24 ساعة يومياً، مشدداً على إلتزام المقاولين بإنهاء الأعمال وفق الخطط الزمنية المحددة مع الإلتزام التام بكافة المعايير والمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال.

وخلال المجلس إستعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات للعام المالى 2018/2019 والتى بلغت نسبة تنفيذها بالنسبة للمحافظة 82%، ونسبة تنفيذ مشروعات المديريات والهيئات 90% ، وبذلك يكون إجمالى تنفيذ الخطة العامة للمحافظة 89% بإستثمارات تعادل مليار و900مليون جنية.

حيث أكد على الإنتهاء التام من تنفيذ الخطة الإستثمارية بنسبة 100% قبل نهاية العام المالى الحالى .. موجهاً مدير هيئة الطرق والكبارى بإعداد تقرير مفصل يشمل نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية الخاصة بالهيئة فى المحافظة والمعوقات التى تواجه التنفيذ.

وعلى الجانب الأخر وجه محافظ الغربية خلال المجلس بالعمل على تحصيل كافة مستحقات الدولة وكافة المتأخرات الواجب تحصيلها وأيضاً تحصيل رسوم مقابل التحسين بجميع المراكز والمدن.

مع تحرى الدقة الكاملة أثناء إستكمال إجراءات الحجز الإدارى وتلاشى كافة الثغرات التى تعرقل تنفيذ الإجراءات القانونية.

كما وجه رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة بعدم السماح بالتعدى على أملاك الدولة أو البناء المخالف والإلتزام الكامل بالإزالة فى المهد لأى تعديات فى وقتها.

وخلال المجلس أكد محافظ الغربية على الجميع بالتعاون الكامل مع المستشار العسكرى للمحافظة فى إعداد مشروع مجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، على أن يقوم المستشار العسكرى بعرض تصور كامل موضح إختصاص كل جهه .. وأيضاً عمل تقرير يضم بيانات 50 % من المعدات الصالحة بالمحافظة للمشاركة فى الإصطفاف الخاص بالمشروع.

وعلى هامش المجلس وجه محافظ الغربية جميع التنفيذيين بسرعة الإستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين والعمل على حلها وفق القواعد والإمكانيات المحددة.

ووافق المجلس فى جلسته على قبول عدد من التبرعات العينية لمستشفى الجزام ومستشفى سمنود ومستشفى صدر طنطا .. كما وافق أيضاً على تخصيص الدور الأول علوى بالمركز الطبى بزفتى لتقديم خدمات التأمين الصحى لأهالى مركز ومدينة زفتى .. ووافق أيضاً على قبول تبرع بقطعة أرض مساحتها 625م2 لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية عماشة مركز سمنود.

وفى نهاية المجلس قدم محافظ الغربية التهنئة لأعضاء المجلس ومواطنى المحافظة بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.