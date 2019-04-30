رفعت شركة حديد عز سعر حديد التسليح 180 جنيها للطن ليباع الطن للمستهلك بـ 12 ألف جنيه مقابل 11 ألف 820 جنيها للتاجر، بحسب أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في أول رد فعل لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسم حماية على البلبيت 15%.

وقال الزيني، إن هذا الارتفاع الأول من نوعه بعد قرار الحماية وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه من المنتظر أن ترفع باقي الشركات سعر بيع حديد التسليح اعتبارًا من غد الأربعاء.

جدير بالذكر أن 22 مصنع الدرفلة تضررت من القرار وناشدت وزير التجارة بإعادة النظر في القرار خاصة مع ظل رسوم تتخطى 1500 جنيه إلى جانب 9600 لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة و1200 تكلفة تصنيع شامل النقل ليصل إجمالي طن الحديد 12200 جنيه.