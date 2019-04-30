قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن إطلاق مصنع للزجاج وألواح الطاقة الشمسية في مصر يأتى من خلال شركة متخصصه في هذا المجال على مستوى العالم.

وأضاف التراس، خلال استضافته برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مصنع تصنيع الزجاج الذي سيتم إنشاءه في مصر سيفيد المنشأت والسيارات والخلايا الشمسية وسيكون أكبر مصنع في العالم لصناعة الزجاج.

وأوضح رئيس العربية للتصنيع، أن الشركة تعرف جيدًا قيمة الرمال البيضاء والملح الموجودين في مصر وكانت الشركة تأمل بالاستثمار في دولة بها تلك المواد الخام وموانئ تسمح لها بالتصدير لدول العالم.