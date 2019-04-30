قال المعارض القطري جابر الكحله المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة أراد تغيير التركيبة السكانية لقطر من خلال إسقاط الجنسية عن الكثيرين من أبناء قبيلتي المرة وبنى هاجر، وكذلك تشريد أكثر من 6 آلاف شخص من قبيلة الغفران، ومن ناحية أخرى منح الجنسية للكوريين والصينيين والهنود، والأفارقة وقام بتهجير أبناء قطر الأصليين.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، أن الكثير من أبناء آل الثاني وهم في الأسرة الحاكمة، قام نظام الحمدين بالتنكيل بهم وطردهم مما جعلهم يهربون لأوروبا والإمارات والسعودية، وتم تهميش كل أبناء أسرة آل الثاني في الأسرة الحاكمة.

وتابع: "نظام الحمدين يريد إحلال التركيبة القطرية بجنسيات أخرى".