المري: 70% من الجيش القطري أجانب.. وحرس تميم الشخصي من تركيا

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري، أحد أبناء قبيلة الغفران القطرية، إن 70 % من تكوين الجيش القطري من أجانب، كما أن الأجانب يغزون الجيش والشرطة والقضاء، وأبناء قطر مستبعدون من كل الأماكن القيادية في الدولة، موضحًا أن الحرس الشخصي لتميم بن حمد من تركيا، ولا يوجد خطر من دول الخليج حتى تقيم الدوحة قاعدة تركية على أرضها.

وأضاف "المري"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة " TEN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الشعب القطري مستبعد تمامًا من إدارة شؤون دولته، وعصابة تميم تعمل تحت أجندة الكيان الصهيوني، ولا يهمهم مصلحة وطنهم أو العروبة أو الدين، متسائلًا: "الخليج هو البعد الاستراتيجي للدوحة.. فلماذا يعاديه نظام الحمدين؟".