أعلنت شركة جلوفو المالكة لتطبيق توصيل الطلبات جلوفو، عن إغلاق وحدتها في مصر، وذلك قبل أقل من مرور عام على تواجدها في السوق المصرية.

وقال كريم عبيد، مدير شركة جلوفو لخدمات التوصيل بمصر، إن الشركة الأم في إسبانيا قررت إغلاق وحدتها بمصر، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق لا يتعلق بالأداء المالي للشركة أو غيرها من الأمور، "ولكن القرار راجع للشركة الأم بإسبانيا"، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن جلوفو حققت توسعا ملحوظا في السوق المصرية.

وأشار عبيد إلى أن جلوفو يعمل بها في مصر نحو 40 موظفًا تم إخطارهم بقرار الشركة بوقف نشاطها في مصر منذ عدة أيام، مؤكدا حصولهم جميعا على كل حقوقهم المالية.

وجلوفو هى شركة انطلقت من برشلونة بأسبانيا في عام 2015، وهى عبارة عن خدمة لتوصيل الطلبات بعد الشراء من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، يتم تنفيذ الخدمة فى اقل من ساعة، ويتم توصيل الطلب من خلال شخص يقود دراجة نارية أو دراجة عادية، تتعامل جلوفو مع الصيدليات ومحلات البقالة والمطاعم.

تتواجد جلوفو في العديد من دول العالم منها إسبانيا، فرنسا، البرتغال، إيطاليا، تشيلي، الأرجنتين، المغرب، كينيا، جواتيمالا، كوستاريكا، تركيا، بنما، رومانيا، بيرو، مصر، جورجيا، الإكوادور، وجمهورية الدومينيكان، أوروجواي وأوكرانيا.

التطبيق متاح للتنزيل مجانًا لكل من متجر تطبيقات iOS وAndroid في متجر Play، كما أنه قابل للاستخدام على الويب من خلال موقع الويب.

وتداول عدد من مستخدمي تطبيق جلوفو على فيسبوك إشعارات تلقوها من الشركة تخطرهم بوقف نشاطها في مصر بداية من اليوم في الساعة 12 صباحًا.