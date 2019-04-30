نُظِمت كلية الطب البشري ببنها اليوم إحتفال ونشاط (يوم الشعوب) للإحتفال بالطلاب الوافدين بالكلية إقيم الحفل تحت رعاية وحضور الدكتورمصطفي القاضي "عميد كلية الطب البشري ببنها وإشراف الدكتورمحمد جودة" وكيل الكلية للتعليم والطلاب"، و الدكتور م

نُظِمت كلية الطب البشري ببنها، اليوم، فعالية "يوم الشعوب"، للاحتفال بالطلاب الوافدين إلى الكلية.

أقيم الحفل، تحت رعاية وحضور الدكتورمصطفي القاضي، عميد كلية الطب البشري ببنها، وإشراف الدكتورمحمد جودة، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، و الدكتور محمد أبوسالم، مدير وحدة الوافيدين بجامعة بنها، والدكتور علي حنفي نائب مدير الوحدة، ودعاء سلام، مسئولة الوافدين بجامعة بنها.

شهد الإحتفال تقديم الطلاب الوافدين من الدول المشاركة (العراق، سوريا، فلسطين، موريتانيا، السودان) عروضا للتعبير عن ثقافتهم من خلال عرض نماذج من الأكلات المشهورة لديهم مع عرض الفلكلور والتراث الشعبي، وكذلك المنتجات التي تتميز بها كل بلد.

ووجه الدكتور مصطفي القاضي، عميد طب بنها، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا اليوم، كما رحب بالطلاب الوافيدين المشاركين مؤكدا أن مصر ستبقى وطنهم الثاني، فهى دائما ما كانت الوطن الذي يحتضن كل الشعوب بحب وود.