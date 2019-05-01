فيديو| الفخراني يدعو حواس لحضور "الملك لير": "هعزمك وهسحَّرك كمان"

مازح الفنان القدير يحيى الفخراني، الدكتور زاهي حواس، خلال حوار الأخير مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، بسبب عزومته على مسرحية "الملك لير".

وقال الفخراني: "أنا عزمته في حفلة الخميس اللي هي بكرة، بس اتلغت عشان خاطر بيعدوا لرمضان"، موجهًا إليه دعوة لحضور عرض المسرحية في ثاني جمعة في رمضان 17 مايو.

وأضاف الفنان القدير، أنه للعام الأول لن يتم إغلاق المسرح في رمضان، فيما رد حواس: "مترجعش في كلامك طيب، أنا هاجي يوم 17 مايو"، فرد ضاحكًا: "التذاكر في رمضان مخفضة، يعني الحمل مش هيبقى كتير عليا، وبعد العرض هسحرك كمان".