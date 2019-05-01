فيديو| الفخراني يدعو حواس لحضور "الملك لير": "هعزمك وهسحَّرك كمان"

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"Secret Crush" ميزة جديدة من فيس بوك لتخبر "الكراش" أنك معجب به

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الاحتلال الإسرائيلي ينشر منظومات القبة الحديدية في الأراضي المحتلة

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