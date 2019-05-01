قال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل تخفيض أسعار تذاكر حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية، موضحًا أن تحديد سعر التذكرة بـ200 جنيه يعد ثمنا مرتفعا.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أنه يجب أن تكون سعر التذاكر في متناول الشباب، مطالبا أن يكون سعر تذكرة الحضور 50 جنيها لطلاب المدارس والجامعات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عائد البطولة الأفريقية ليس ماديًا فقط، حيث سيكون لها عائد سياحيا، وثقافيا، واجتماعيا.