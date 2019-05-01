دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، كوبا إلى التوقّف عن دعم حليفتها الاشتراكية فنزويلا، تحت طائلة فرض حصار "كامل وشامل" عليها، إضافة إلى "عقوبات على أعلى مستوى".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، "إذا لم توقف القوات المسلّحة والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية وتلك التي تسبّب موتاً وتدمّر دستور فنزويلا، فسيتمّ فرض حصار كامل وشامل، إلى جانب عقوبات على أعلى مستوى، على جزيرة كوبا"، وأضاف "آمل أن يعود كلّ الجنود الكوبيين بسرعة وسلام إلى جزيرتهم".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية في بيرو، الثلاثاء، أنّ مجموعة ليما التي تضمّ غالبية دول أميركا اللاتينية ستعقد اجتماعًا طارئًا في عاصمة بيرو الجمعة، لمناقشة الأزمة في فنزويلا، بحسب "سكاي نيوز".

وتأتي هذه الخطوة إثر إعلان عسكريين فنزويليين تمرّدهم على الرئيس نيكولاس مادورو، ودعمهم لزعيم المعارضة خوان غوايدو، في ما اعتبرته الحكومة "محاولة انقلابية".