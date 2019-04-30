أصدر البيت الأبيض، تعليماته إلى مسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين بضرورة إيجاد طريقة لفرض عقوبات على جماعة الإخوان الإرهابية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكشفت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تدفع إلى استصدار قرار يصنف جماعة الإخوان كإرهابية، ما يشكل عقوبات أمريكية ضد الحركة التي تملك نفوذا على ملايين الأعضاء في الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

ومنذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، تم إدراج عدد من الجماعات على قائمة الجماعات الإرهابية، يرصد "الوطن" أبرزها في التقرير التالي:

في أكتوبر 2017 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب دعمه لنظام بشار الأسد.

كما شهد العام ذاته إدراج عدد من المنظمات الإرهابية على قوائم الإرهاب منها حزب الله وحركة طالبان وسرايا القدس، وذلك لوجود أنشطة إرهابية لها.

وشهد أواخر عام 2017، تصنيف الكونجرس الأمريكي حركة "النحباء" العراقية، وتنظيم "داعش"، ضمن المنظمات الإرهابية، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأدرجت واشنطن في يناير 2018، منظمتي "حسم" و"لواء الثورة" وجبهة تحرير الشام، إلى قائمة المنظمات الإرهابية، والقيادي بحركة "حماس"، إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى كلا من محمد الغزالي وأبوكر على أدن ووناس الفقيه على لائحة الإرهابيين العالميين.

وفي أبريل 2018، وضعت الولايات المتحدة جماعة سياسية باكستانية تسمى رابطة "ملة المسلمين" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية قائلة إنها مجرد اسم مستعار لجماعة متشددة متهمة بهجوم دموي في الهند عام 2008، حسبما ذكر موقع رويترز.

وفي أبريل الجاري، دخل تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية حيز التنفيذ رسميا، وفقا لما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".