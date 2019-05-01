24 ساعة فن.. قرداحي يقدم برنامجا في رمضان وأحمد شيبة يغني تتر زلزال

أحداث عدة شهدها المجال الفني، على مدار اليوم، منها طرح محمد رمضان الأغنية الدعائية لمسلسل "زلزال" بصوت أحمد شيبة، وتقديم جورج قرداحي برنامجا جديدا في رمضان.

موسيقى البوب وعمرو دياب.. الأكثر استماعا عبر تطبيق Spotify

كشف تطبيق Spotify عن قوائم الأكثر استماعا له عبر تطبيقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019 حتى الآن.

وتأتي موسيقى البوب في صدارة أنماط الموسيقى الأكثر شعبية في المنطقة، وجاءت Ariana Grande في مقدمة الفنانين الأكثر استماعاً في المنطقة، وتلاها في المرتبة الثانية في فئة الفنانين العرب الخمسة الأكثر استماعاً المطرب المصري عمرو دياب الحائز على العديد من الجوائز العالمية والشهير بالهضبة.

محمد رمضان يطرح "سيبونا بقى في حالنا" الأغنية الدعائية لمسلسل "زلزال"

طرح محمد رمضان أغنية "سيبونا بقى في حالنا"، الأغنية الدعائية لمسلسل "زلزال"، ويغنيها أحمد شيبة في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "نسر الصعيد".

مازن حايك: عرض زلزال لا يعني انتهاء الخلاف مع محمد رمضان

قال مازن حايك، المتحدث الرسمي لمجموعة قنوات "mbc"، إن إدارة القناة تفرق بين الأمور القانونية وبين التعامل مع الجهة المنتجة لمسلسل "زلزال"، مؤكدًا أن الخلاف مع "رمضان" ما زال قائمًا أمام المحكمة، بسبب إخلاله بتعاقده مع mbc، وتقديم عدة مسلسلات بعد مسلسل الأسطورة.

في رمضان.. أحمد حلمي و الثنائي شيكو وهشام ماجد على "إينرجي"

أعلنت إذاعة "إينرجي" عن خريطة المسلسلات الإذاعية، التي ستُذاع في شهر رمضان المُقبل، حيث تضم أربعة أعمال، منهم مسلسل بطولة الفنان أحمد حلمي، وآخر للثنائي هشام ماجد وشيكو بجانب مسلسلات أخرى.

مفاجأة.. جورج قرداحي يقدم برنامج "اسم من مصر" في رمضان

بعد النجاح الذي حققه برنامجه الأخير "الأبواب المغلقة"، يطل الإعلامي اللبناني الشهير جورج قرداحي على الجمهور المصري والعربي، من خلال برنامج "اسم من مصر"، والذي لم يعلن عن تفاصيله بعد.