جورج قرداحي من قلب القاهرة: مصر تتعافى بسرعة فائقة.. عقبال لبنان

نشر الإعلامي اللبناني جورج قرداحي مقطع فيديو له من داخل أحد الفنادق المصري التي تطل على نهر النيل، متغزلا في جمال النيل.

وعلق "قرداحي" على الفيديو الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الفيديو للنيل العظيم من شرفة غرفتي في القاهرة.. فقط لأقول أن مصر تتعافى، والحمد لله بسرعة فائقة، وفنادقها تغص منذ فترة بالسياح ورجال الاعمال العرب والأجانب".

وأضاف الإعلامي اللبناني قائلا: "يلاحظ كل زائر مدى التغيّر الذي حصل منذ سنتين وحتى اليوم.. إنها ورشة عمل حيثما توجهت، وما تحقق الى الآن مبهر، والآتي أعظم.. والأمثلةُ التي يستخلصها المرء من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، إنه عندما يلتقي العقلُ عند الحاكم مع الرؤية والتخطيط والإرادة والعزيمة والحس بالمسؤولية الوطنية ونظافة الكف والإخلاص في العمل، ينهض الوطن، وينطلق نحو التطور والنمو والازدهار.. مصر اليوم نموذج للإرادة الفعلية في التغيير والتحدي والنجاح. عقبال لبنان".