قال محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إنه لم يكن يتصور أنه سيتم إعادة تشغيل شركات النسيج الخاصة بقطاع الأعمال العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN": "كان هناك استهداف لشركات قطاع الأعمال العام وتم تخسير هذه الشركات تعمدًا بعدم ضخ أموال فيها أو شراء قطع غيار".

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن ذلك كان يتم لصالح دول "بتضرب صناعة الغزل والنسيج في مصر لأنها الصناعة القوية والرائدة اللي بتستوعب عدد كبير من العمال وبتستوعب 25% من العمال".

وتابع: "الرئيس يتدخل شخصيًا ويعمل على إعادة تشغيل شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات بخطة طموحة".