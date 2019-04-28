عمرو عبدالحميد: شهر أبريل شهد نشاطا مكثفا للرئيس السيسي

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم، إن شهر أبريل شهد نشاطًا مكثفًا خارجيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف في برنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد أن الرئيس السيسي سافر إلى غينيا وكوت ديفوار والسنغال والولايات المتحدة وعقد القمة التاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واختتم شهر أبريل بالمشاركة في منتدى الحزام والطريق بالصين.

وتابع: "الرئيس السيسي التقى في شهر واحد أكبر 3 قادة في العالم، وهم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة، والقاسم المشترك في اللقاءات، وهو التقييم الرائع لهؤلاء الزعماء لتجربة مصر الاقتصادية".