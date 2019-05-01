حكى الفنان محمد لطفي، عن موقف سرقة طريف تعرض له مع بدايات دخوله الوسط الفني.

وقال لطفي، خلال لقائه مع الفنان أشرف عبدالباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه اقترض 50 جنيها من الفنان الراحل علاء ولي الدين، وركب التاكسي ودفع له سبعة جنيهات، وبقي معه 43 جنيهًا، وكان يجلس في المنزل دون عمل لدرجة أن كارت الهاتف الخاص به كان يستقبل المكالمات فقط.

وأوضح لطفي، أنه جلس في منزله وسمع صوت "خربشة" عند الباب، وحينما خرج وجد نشارة خشب أمام الباب فعلم أن حرامي يحاول سرقة شقته وبالفعل ترك له الباب وجلس في انتظاره بعدما ارتدى جاكيت جلد واستعد جيدًا حتى يعتدي على الحرامي بالضرب.

وأشار لطفي إلى أنه ظل يتنظر "الحرامي" ولكن غلبه النوم واستيقظ بعد ربع ساعة فوجد هاتفه والـ43 جنيها سرقوا.

وقال لطفي إنه ذهب خلف اللص ثم ذهب لـ"قهوة السواقين" وعرف عنوان "الحرامي" وذهب لمنزله وأيقظه من النوم، وطلب منه كارت الهاتف لغلاء سعره في هذا الوقت، وأعطاه "الحرامي" الهاتف والـ43 جنيهًا، مضيفًا أن الحرامي فوجيء به بعد سرقته بساعة إلا ربع.