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عاجل| الجيش الوطني الليبي يقود معارك حاسمة في 3 محاور بطرابلس

عاجل| الجيش الوطني الليبي يقود معارك حاسمة في 3 محاور بطرابلس

وزير التعليم ينشر دراسة للبنك الدولي حول تجربة "التابلت"

وزير التعليم ينشر دراسة للبنك الدولي حول تجربة "التابلت"

سيدة تفقد زوجها والكلب يساعد الشرطة في العثور على جثته 

سيدة تفقد زوجها والكلب يساعد الشرطة في العثور على جثته 

عاجل| الإمارات: المنطقة شهدت تجارب فوضوية لا نرغب بتكرارها في السودان

عاجل| الإمارات: المنطقة شهدت تجارب فوضوية لا نرغب بتكرارها في السودان

استمرار أزمة عدم صرف البدل النقدي لمعلمي قنا للشهر الثاني على التوالي

استمرار أزمة عدم صرف البدل النقدي لمعلمي قنا للشهر الثاني على التوالي

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