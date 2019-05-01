عبرت السلطات الفرنسية، عن قلقها بسبب ازدياد عدد المنتحرين بين صفوف الشرطة، والذي وصل إلى 28 شخصًا منذ بداية العام الجاري.

وقال عضو مجلس الشيوخ مقرر لجنة التحقيقات في حالات انتحار رجال الأمن، فرانسوا دوندوير، بحسب قناة "العربية"، إن معاناة الشرطة تتمثل في إيقاع العمل المرهق والذي يؤثر على حياتهم العائلية ويحرمهم من عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى ساعات العمل الإضافية، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بتعويض أكثر من 24 مليون ساعة عمل للشرطة.

من جهة أخرى، دعت نقابات الشرطة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لفهم الأساب التي تقف وراء هذه الحالات بغرض الحد منها.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن نقابة العاملين في الشرطة الفرنسية، نفذت بعض الوقفات الصامتة أمام مراكز الشرطة احتجاجًا على تجاهل مطالب نقابات الشرطة التي سبق وقدمتها للحكومة الفرنسية.