خط الصحة لمواجهة الانتحار "خارج الخدمة": لا أحد يرد.. وطبيب نفسي يحذر

حالات انتحار عديدة ظهرت كثيرا خلال الفترة الماضية، وتنوعت ما بين تناول حبوب الغلال أو القفز أمام عجلات المترو، وشهد شهر أبريل الجاري، وقوع 13 حالة انتحار منذ بدايته حتى الآن، وتنوعت أسباب الانتحار ما بين خلافات زوجية أو ضائقة مالية أو مشكلات نفسية نتيجة للضغوط الاجتماعية.

وأحدث حالات الانتحار، ما حدث اليوم، عندما انتحرت فتاة في الثلاثينيات من عمرها، حيث كانت تمر بأزمة نفسية لعدم زواجها وخسارتها مبلغا ماليا في مشروع ملابس، فيما تبين من الكشف الطبي تناولها مادة سامة غير معلومة، على رصيف محطة ترام باكوس شرق الإسكندرية.

في محاولة من وزارة الصحة للحد من حالات الانتحار، خصصت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، وفرت 25 أخصائيا نفسيا للإجابة على استفسارات المواطنين عن الانتحار عبر الخط الساخن لـ"الأمانة".

والـ25 فردا الذي جرى تخصيصهم للرد على استفسارات المواطنين على "الخط الساخن" تم تدريبهم للتعامل مع الحالات المتوترة، ويعمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء، عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرا حتى الثامنة مساء، على أرقام 08008880700، ومن الهاتف الأرضي على رقم 0220816831.

"الوطن"، تواصلت مع أرقام هواتف الخط الساخن التى خصصتها وزارة الصحة، الرقم الأول 08008880700، وجاء الرد الآلي بـ"الرقم الذي اتصلت به غير موجود بالخدمة.. يرجى التأكد من الرقم المطلوب".

الهاتف الأرضي رقم 0220816831، والذي كان صحيحا هذه المرة، وبدأت المكالمة بخدمة الرد الآلي وجاء بها "للاستعلام عن الخدمات المقدمة اضغط 1، للشكاوي اضغط 2، الاستشارات النفسية اضغط 3".

اختارت "الوطن"، قسم الاستشارات النفسية، وطلب خدمة الرد الآلي الانتظار لحين الرد، وكانت مدة انتظار المكالمة 32 دقيقة، دون رد أي من الموظفين المختصين، وكان بها موسيقى وجملة "برجاء الانتظار".

بعد مرور أكثر من ساعة عن المكالمة الأولى، "الوطن"، أجرت اتصالا آخر وطلبت الحصول على الاستشارات النفسية، ولم تختلف المكالمة الأولى عن سابقتها في الانتظار دون الحصول على رد أو عن الموسيقى التي تم تشغيلها، ولكن اختلف مدة انتظار "الوطن"، للحصول على رد والتي امتدت لتصل 41 دقيقة دون رد.

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، قال إن عند اتصال شخص يعاني من ضغوط نفسية ويفكر بالانتحار بخطوط الإغاثة ولن يجد ردا، سيصاب بالإحباط وسيقدم على خطوة الانتحار، موضحا أن أقصى مدى يمكن أن ينتظرها الشخص المتصل هي 10 دقائق.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أنه ربما يوجد بعض العيوب في تقنيات الاتصال ولا تصل إلى الأخصائيين النفسيين، مشيرا إلى أنه كان يجب مراجعة التقنيات الخاصة بهذا المشروع أكثر من مرة والتأكد من نجاح عمليات الاتصال.