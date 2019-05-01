أعلنت شبكة قنوات بانوراما "PNC" عن خريطتها الدرامية لشهر رمضان.

وقال خالد البوشي المدير التنفيذي للشبكة لـ"الوطن" إن قناة "PNC" للدراما، ستعرض ثلاثة مسلسلات جديدة خلال الموسم الرمضاني، حيث ستعرض المسلسل الاجتماعي الكوميدي "الزوجة 18"، بطولة حسن الرداد وغنوة محمود وهيدي كرم.

وأضاف البوشي أن الشبكة ستعرض المسلسل الكوميدي "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني وسمير غانم وبيومي فؤاد، كما تعرض المسلسل الدرامي التراجيدي "حكاية مٌرة" لغادة عبدالرازق.

وأوضح المدير التنفيذي لشبكة قنوات بانوراما، أن الشبكة ستقدم عددا من الأفلام السينمائية المتنوعة عبر قناة الأفلام، وعرضا مكثفا لبرامج الطبخ والحلويات عبر قناة "PNC FOOD" بمشاركة عدد من مشاهير الطهاه وأخصائيو التغذية مثل سالي فؤاد ومروة إمام والشيف محمد حامد والشيف نونا والشيف فاطمة أبوحاتي والشيف سارة عبدالسلام والشيف محمد إبراهيم.