وزير التعليم ينشر دراسة للبنك الدولي حول تجربة "التابلت"

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دراسة شاملة من خبراء البنك الدولي عن استخدامات التابلت حول العالم، ردا على من يسأل عن تجارب الدول الأخرى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي: "لنرى أن التجربة المصرية فريدة من نوعها حول العالم بشهادة الدول الأخرى، لأننا استثمرنا في (محتوى رقمي) أعد لمناهجنا المصرية + البنية التحتية الرقمية في أنحاء البلاد ونظام الامتحانات والتصحيح الإلكتروني، ونحن نتفرد بهذه المميزات عن من سبقونا".

ونشر شوقي رابط الدراسة من موقع البنك الدولي، معتذرًا لمتابعيه عن توافرها باللغة الإنجليزية فقط.