قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن الإرهاب أصبح دوليا، ولم يعد هناك استثناءات في أي دولة بالعالم، بعد أن طال الجميع، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تكاتف وتبادل للمعلومات بين جميع الدول لمكافحته.

وأضاف يعقوب، في حوار مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكستر نيوز"، أن لجنة مكافحة الإرهاب الدولي في مجلس الأمن، يجب أن تاخذ دورها في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومواجهة التطرف بكل قواه، وعلى الجهات الأمنية في كل الدول التعامل بجدية شديدة مع أي تحذيرات بوجود عمليات إرهابية، حتى لا تدفع الثمن من دماء شعوبه، وهو ما حدث في حادثي "سريلانكا" و"بوركينا فاسو"، إذ تم تجاهل التحذيرات الأمنية بخصوص عمليات إرهابية متوقعة.