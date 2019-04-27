أعلن رئيس سيرلانكيا حظر جماعة التوحيد وجماعة أخرى يشتبه في تورطهما في تفجيرات عيد الفصح التي استهدافت كنائس وفنادق البلاد الإثنين الماضي وأسفرت عن مصرع ما يزيد على 300 قتيل، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.