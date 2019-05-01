لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم، إثر انقلاب سيارة نقل، على طريق "الضبعة- وادي النطرون" بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا بالحادث من إدارة شرطة النجدة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بعد نقطة 2 في اتجاه الضبعة، على طريق "الضبعة- وادي النطرون".

أسفر عن مصرع 3، وإصابة صبري مصطفى حسنين، 30 سنة، بجرح قطعي في الرأس ونزيف بالبطن، ونقلت الجثث والمصاب، لمستشفى وادي النطرون المركزي.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.