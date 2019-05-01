"بحوث الإلكترونيات" يكرم فريق "ميدوسا" لفوزه في "جنيف 2019"

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول فوز شركة "ميدوسا" المحتضنة بحاضنة "طريق" بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 في دورته السابعة والأربعين، وذلك عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثي الخلوي للكروموسومات، وكذلك حصولها على ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

وأشار التقرير إلى تنظيم معهد بحوث الإلكترونيات احتفالا لتكريم فريق الشركة المشاركين بالمعرض تقديرا لهم، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، والدكتور هشام الديب رئيس المعهد ورئيس برنامج حاضنة "طريق"، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور هشام الديب، أن مشاركة الشركة بالمعرض جاءت نتيجة فوزها بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 كأحد أفضل 3 شركات ناشئة، وجرى منحهم دعم للمشاركة بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2019 كممثلين لبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

جدير بالذكر أن "ميدوسا" هي إحدى الشركات الناشئة المحتضنة بحاضنة "طريق" بالدورة الثانية، وهو برنامج تحت إشراف معهد بحوث الإلكترونيات وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج "انطلاق"، وتحتضن "طريق" الابتكارات والمشاريع الناشئة بمجال الإلكترونيات بدعم مالي يقدر بـ 200 ألف جنيه مصري، ودعم فني متمثل في المساعدة والتوجيه من أساتذة وباحثي معهد بحوث الإلكترونيات، فضلا عن إتاحة المعهد للمختبرات والأدوات التكنولوجية اللازمة لتطوير تلك المشاريع الناشئة.

كما يقدم البرنامج دعم واستشارات توجيهية من خلال خبراء بمجال الأعمال والتسويق وذلك لدعم هذه المشاريع ليكون لها القدرة على المنافسة بالسوق، كذا يدعم البرنامج جميع الإجراءات المالية والإدارية والقانونية اللازمة لإنشاء هذة الشركات قانونيا وتسجيلها بوزارة الاستثمار.