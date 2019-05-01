تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن مواعيدها المقررة بجدول التشغيل، بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، بسبب أعمال الصيانة للبعض منها، والبعض الآخر لظروف التشغيل في مطارات الوصول.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول تأخرت أكثر من ساعة، فيما تأخرت رحلة تأخرت رحلة الخطوط الرومانية رقم 102، المتجهة إلى مدينة بوخارست، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل على الرحلات.

ولفتت المصادر إلى تأخر 3 رحلات طيران متجهة إلى المملكة العربية السعودية، بسبب تأخرها في الإقلاع بمطارات الوصول، لتكدث الحركة هناك بالتزامن مع موسم العمرة وكثافة الرحلات، حيث تأخرت رحلتين للخطوط السعودية إحداهما تحمل رقم 318 متجهة إلى المدينة، والأخرى تحمل رقم 382 متجهة إلى المدينة، فيما تأخرت أيضا رحلة طيران نسما رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع.