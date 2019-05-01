بالصور| افتتاح 5 معارض لـ"أهلاً رمضان" في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تضم 5 معارض "أهلا رمضان" بالتعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية منهم معرض رئيسي بمدينة طور سيناء على مساحة 200 متر ومعرضين فرعيين بمدينة شرم الشيخ أحداهما بمنطقة الهضبة ومعرض آخر بنادي الرياضيات البحرية كلا منهما على مساحة 70 متر مربع ومعرضين فرعيين بنويبع إحداهما بالمدينة ومعرض آخر بمنطقة الميناء كلا منهم على مساحة 60 متر مربع.

وأكد أنه جرى تفعيل برنامج وزارة التموين بإقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية واحتياجات شهر رمضان الكريم وذلك بأسعار منخفضة إضافة إلى إقامة بعض المعارض بالتعاون مع التجار وسلاسل السوبر ماركت في مبادرة منهم لتخفيض الأسعار لصالح محدودي الدخل.

وأشار إلى أنه توجد قوافل متحركة بواقع عدد منفذين تابعين لمديرية الزراعة بمدينة الطور وآخر تابع لجهاز التعمير بنفس المدينة، موضحا أن المعارض والمنافذ تضم جميع السلع الغذائية الأساسية من زيوت وسكر وأرز وبقوليات ولحوم ودواجن ومكرونة ودقيق ومنظفات وفاكهة بجميع أنواعها إضافة إلى كافة مستلزمات رمضان.