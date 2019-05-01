أعلنت المهندس حاتم طعيمة المشرف على قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا اليوم الأربعاء، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن محولات غرب وشرق المحلة الكبرى، يوم السبت المقبل، من الساعة الخامسة صباحا وحتى الثامنة صباحا، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية وتركيب أجهزة إطفاء ذاتي.

وأوضح المشرف على قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية بمدينة المحلة هي، منطقة الجمعية، ومنطقة قسم شرطة أول وشارع محب، دوما، السكة الوسطى، المساكن الاجتماعية، وميدان إسكندرية، وشارع الصاغة، وشارع الإيواء، وأبو القاسم، الرمد، وسوق اللبن، العيسوى، الساحة، ومنطقة الإمام والمعهد الديني، وقسم شرطة ثالث، وطريق نعمان الأعصر، ومنطقة إبراهيم منصور.

وتشمل الأماكن أيضا قرى المحلة، قرى العامرية، وبشبيش، والشهيدي، والإنشا، وطنبارة، ودمرو، والعتمانية، ودخميس، والعزب التابعة لتلك القرى.