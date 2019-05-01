تلقت غرفة عمليات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، فجر اليوم، إخطاراً بحدوث قطع بطول 4 أمتار وعرض 6 أمتار بالجسر المشترك بين مسقى الإصلاح الأخذة من ترعة الطابية بهندسة ري كفر سعد بمحافظة دمياط، ومجرى محطة طلمبات صرف السنانية.

وبحسب بيان لغرفة عمليات الهيئة، سبب القطع ارتفاع مناسيب المياة نتيجة إحجام بعض المزارعين عن الري خلال هذه الفترة، وعلى الفور قامت أجهزة الوزارة من الري والصرف بالانتقال الى الموقع وغلق فُم الترعة وخفض مناسيب المياه وكذلك سد ماسورة أمام القطع بلوح صاج مؤقتاً وإيقاف اندفاع المياه تماما، وردم القَطع بالجسر المشترك بمعدات الوزارة ورد الشيئ لأصله، دون أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.