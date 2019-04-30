تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة كفر الشيخ للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى، تتضمن 22 قرية مرحلة أولى و57 قرية مرحلة ثانية.

وقال محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، إنهم نفذوا مشروع الصرف الصحي لـ79 قرية، بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه بحيرة البرلس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو وجارى أعمال التنفيذ بنسبة إنجاز عامة 60 % تنتهى الأعمال في العام المالى 2020/2021 وتمثل 4% من سكان المحافظة، لـ7 قرى بمركز مطوبس (قرية معدية مهدى، ابيانة، برنبال، عزبة عمرو، القنى، الروضة، بنى بكار)، و15 قرية بمركز دسوق (عزبة راغب يحيى، كفر العرب، البحري، محلة أبو على الغربية، كفر ابراهيم، جماجمون، عزبة سيدى جامع، عزبة الكوم الكبير، عزبة الطراوى، عزبة البياض، المدورة، أبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص).