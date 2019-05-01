قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد لقاء شهري مع الأئمة والواعظات، وآخر مع العاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف، مع تنوع اللقاءات لتشمل جميع الفئات والدرجات.

وأوضح "جمعة"، في بيان صادر اليوم، أن اللقاءات تستهدف الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وثالثة مع درجة كبير، ورابعة مع الدرجة الأولى، وأخرى مع الشؤون القانونية، أو المالية أو الهندسية.

وأضاف زير الأوقاف، أن اللقاءات يجرى عقدها لتحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر والتعرف عن قرب على واقع العمل والعاملين بالأوقاف من جهة، وتوصيل فلسفة الوزارة الإدارية من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء الأول اليوم مع الأئمة الدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.