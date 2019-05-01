قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التدخل العسكري في فنزويلا أمر غير مستبعد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضاف بومبيو، أن أمريكا تفضل الانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا لكن الخيار العسكري مطروح على الطاولة "إذا دعت الحاجة".

وكان قد أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، أمس، تلقيه دعم مجموعة جنود وصفهم بـ"الشجعان"، للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما توعدت الحكومة بإحباط ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.

وقال خورخي رودريجيز، وزير الاتصال، في تغريدة له: "في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة داخل القوات العسكرية تمركزت على جسر ألتاميرا للقيام بانقلاب، وندعو الشعب إلى أن يبقى في حالة تأهب كامل إلى جانب قوات الحرس القومي البوليفاري المجيدة، والتغلب على محاولة الانقلاب وحفظ السلام".

وفي فيديو مسجل في قاعدة عسكرية جوية في كراكاس، الذي يظهر فيه مجموعة رجال يرتدون بزات عسكرية وبثّ على مواقع التواصل الاجتماعي، قال جوايدو المدعوم من الولايات المتحدة، "استجاب اليوم جنود شجعان، وطنيون شجعان، رجال شجعان، إلى ندائنا"، ودعت واشنطن الجيش الفنزويلي إلى الوقوف إلى جانب "الشعب" و"المؤسسات الشرعية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تدعم بشكل كامل سعي الشعب الفنزويلي "من أجل الحرية"، قبل أن يعود ليؤكد أن طائرة خاصة كانت تنتظر رئيس فنزويلا مادورو، لكنه روسيا أقنعته بعدم الهرب.