قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، إن الوزارة تعمل على استغلال مواردها بشكل يتناسب مع اتجاة الدولة في إعادة استغلال الموارد المتاحة وتدوير الأصول.

جاء ذلك خلال جولة الوزير المفاجئة اليوم، يرافقه الدكتور محمد السعدي رئيس مصلحة الري، لحديقة عفلة للاطمئنان على جودتها وصيانتها بعد انتهاء احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

أشاد الوزير، بجهود إدارة الري بالقناطر الخيرية للحفاظ على نظافة الحدائق، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على جميع الحدائق بمستوى عالي من النظافة والصيانة الشاملة لاستقبال المواطنين في شهر رمضان والعيد.