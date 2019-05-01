لقيت طالبة من قرية زيد بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم مصرعها إثر تناولها ثمرة خيار مسممة وضعها أهلها بالمنزل لمواجهة الفئران، ونقلت جثتها لمستشفى أبشواي المركزي، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من مدير مستشفى أبشواي المركزي، بوصول "د. أ. ع" (16 سنة - طالبة)، من قرية زيد التابعة لمركز أبشواي، "جثة هامدة"، ادعاء تناول مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص تبين أن الطالبة تناولت ثمرة خيار عليها مسحوق لقرص مكافحة تسوس القمح، كانت أسرتها وضعتها في المنزل لمكافحة الفئران، وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفية بواسطة مفتش الصحة، ذكر أن سبب الوفاة هو توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في وفاتها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بإجراء التحريات بشأن الواقعة لبيان ملابسات وظروف حدوث الواقعة، وأسبابها.