أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه قرر إعداد حصر شامل لجميع محلات الحلاقة و"الكوافيرات" الموجودة بالمحافظة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، مبينا أنه سيجرى كما إعداد دورات تدريبية وتثقيفية للعاملين بهذه المهنة حول أهمية التعقيم في محلات الحلاقة حفاظَا على الصحة العامة.

وأضاف "شاروبيم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المعروض على قناة "mbc مصر"، أن الدولة صرفت ملايين الجنيهات لعلاج آلاف المواطنين المصريين المصابين بفيروس "سي"، متابعا "لا يمكن أن نسمح بعودة الفيروس مرة أخرى".

وأشار إلى أنه عقب التوعية سيجرى تعريف القائمين على المهنة بالأدوات التي سيتم استعمالها لتطهير أدوات الحلاق، متابعا "بعد ذلك سنحاول التواصل مع الشركات المناحة، لمساعدتهم في تحمل جزء من تكاليف شراء أجهزة جديدة تساعد على تطهير الأدوات المستخدمة في صالونات الحلاقة والكوافيرات، لتوفير الأجهزة بأسعار مخفضة"، مبينا أن أجهزة التعقيم موجودة في جميع انحاء العالم.