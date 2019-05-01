استقبل مركز السموم التابع إلى كلية الطب جامعة الإسكندرية، 39 حالة تسمم منذ بدء الاحتفالات بعيد بشم النسيم وحتى اليوم الأربعاء، نتيجة تناول وجبة الفسيخ.

وقالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، إن جميع الحالات التي تم استقبالها من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وحالة واحدة فقط من القاهرة، حيث تنوعت أعمارهم من 11 إلى 40 عاما، موضحة أن جميعهم لم تستدع حالتهم تناول مصل العلاج، ولكن جرى معهم الإسعافات الأولية، مؤكدة تحسن حالتهم الصحية.

وتابعت "غانم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك حالتين فقط من بين الحالات استدعت حالتهما تناول مصل علاج تسمم الفسيخ الذي يصل سعره إلى 180 ألف جنيه لسوء حالتهما الصحية، موضحة أن الحالة الأولى خرجت من غرفة العناية المركزة والأخرى مازالت محتجزة.

وكثف مركز السموم، استعداداته أثناء الاحتفالات بـ"شم النسيم"، لكثرة الإصابة بحالات التسمم الغذائي نتيجة تناول الأكلة الشعبية الأشهر وهي "الفسيخ"، في ظل معاناة المركز في توفير ترياق المريض حيث يصل سعره إلى 180 ألف جنيه.