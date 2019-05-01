تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في جولة مفاجئة اليوم، عددا من الأبراج السكنية الجديدة بمدينة دكرنس، مطالبا المسؤولين في المدينة بمراجعة جميع التراخيص الخاصة بهذه الأبراج وقرر تشكيل لجنة لحصر المخالفات.

وأضاف المحافظ، أنا حضرت اليوم بعد أن وصلتني معلومات بوجود عدد كبير من الأبراج المخالفة في دكرنس، بينما رد عليه أحد المسئولين ولا مبنى واحد مخالف.

وتجول شاروبيم داخل السوق الرئيسي بالمدينة واطمئن على جودة المعروضات وأسعارها وطالب بالعمل على تنظيم السوق وتيسير حركة المواطنين بداخله.

وزار محافظ الدقهلية، مستشفى دكرنس العام واكتشف وجود عطل جهاز الطابعة الخاص بجهاز الأشعة الموجود باستقبال المستشفى، وطلب بسرعة إصلاحه وإحالة الموضوع للتحقيق فورا.

يذكر أن المحافظ قرر إحالة 6 أطباء بمستشفى المنصورة العام القديم إلي التحقيق بعد أن تبين له غيابهم عن العمل خلال جولة مفاجئة مساء الثلاثاء.