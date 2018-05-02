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الوطن

الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

اليوم AM 12:35
كتب: عبيرالعربي
الدفاع المدني تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية في الإسماعيلية

الدفاع المدنى تسيطر على حريق بأحد الأبراج السكنية بالإسماعيلية.

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق كان قد نشب بأحد المنازل ببرج قرطبة بشارع شبين الكوم دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

كان اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن المحافظة، تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة برئاسة العميد أحمد عبد الحميد، باندلاع حريق هائل بأحد المنازل ليتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكن الضباط من السيطرة التامة على الحريق التى اتهمت عدد محدود من عفش المنزل. 

وتمكنت القوات من إنقاذ سيدتين داخل المنزل وهن منال علي البهتيني، وإحسان محمد أبو هاشم وتم نقلهما إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية ومغادرتهن.

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